蘇花改通車後，花蓮交通已更加便利，台開集團今年將全力開發土地面積達45公頃的花蓮洄瀾灣區；董事長邱復生18日指出，7月將先推出22公頃的工業園區，以及共700單位的養生村。洄瀾灣區包括住宅大樓、觀光級休閒旅館等項目，也會陸續進行規劃。

台開花蓮工業園區，是配合政府政策受託代辦工業區的開發業務；台開目前正向當地花蓮縣政府及工業局申請進行「審定地價」。

邱復生指出，台商回流，對工業園區的需求增加，而台開花蓮洄瀾灣工業區，在蘇花替通車後，對外運輸已轉區便利，因此，目前詢問的廠商非常熱烈。

此次對外出售最小單位1,200坪，建蔽率70%，容積率300%，是台灣容積率最大之園區。

台開統計，這個22公頃的園區，目前已有80%的基地、約18公頃被廠商相中，已提出意願書；台開指出，已將這些意向書轉交當地政府及經濟部，一等政府審定地價，就可進行圈地。

據了解，由於此園區緊鄰花蓮目前最熱門的知名咖啡打卡熱點，以及新天堂樂園商場，因具有人潮，所以，現在申請進駐工業園區的廠商以籌設觀光工廠居多，包括知名健康養生蜆精生產商，以及多家的食品廠。

另外，台開與花蓮慈濟醫院合作的養生村，則有共700個單位；台開指出，今年七月起採會員制登記銷售，除每年報酬率3%外，採分享經濟制，另可享會員制10年售後回租，是有資產之會員，有日租與長租、短租，另每一年有30天住宿券可自行使用入住或銷售。

台開指出，此養生村售後回租，每年基本的投資報酬率至少有3%；如果加上每年有30天的分時度假券出售，投資報酬率可達7%。

此養生村未來也將與全球知名酒店ibis品牌飯店合作，採會員制進行短租戶的營運管理。

(工商 )