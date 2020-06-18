新冠肺炎疫情讓全球產業受到衝擊，娛樂業更是首當其衝，不只多部好萊塢電影強片延後上檔，各地劇組也停拍或戲劇延播。但隨著近日疫情趨緩，部分劇組已陸續開拍新劇。為了刺激活絡國內娛樂產業，也提供消費者豐富內容，遠傳friDay影音今(18)日起將陸續上架多部最新跟播日劇以及經典韓劇，19日中午12:00也將直播木村拓哉主演新劇《BG終極保鏢2》首集，讓久違的劇迷可以邊看邊聊。

近日新冠肺炎疫情趨緩，劇迷們等候多時的日劇終於復播，遠傳friDay影音將陸續上架多部與日本同步跟播的最新日劇，其中最受矚目當屬由不老男神木村拓哉主演的《BG終極保鏢2》，6/19(五)中午12:00首播第一集，遠傳friDay影音特別規劃首集直播活動，邀請劇迷一同邊看邊聊。只要打開遠傳friDay影音APP或官方網站，免註冊即可收看，同時也開放線上聊天室讓劇迷們即時互動、聊天討論，歡迎有日劇收視保證之稱的木村拓哉粉絲邊聊邊看偶像！

遠傳friDay影音《BG終極保鏢2》首集直播，等你上線邊看邊聊。(遠傳提供／黃慧雯台北傳真)

除了《BG終極保鏢2》，遠傳friDay影音同步跟播日劇還有：睽違13年，由篠原涼子主演的《派遣女王》第二季；石原聰美主演、以藥劑師為題材的醫療劇《默默奉獻的灰姑娘藥師》；高橋一生、玉木宏主演，改編自白川道未完成的小說作品懸疑劇《龍之道雙面復仇者》；改編自經典美劇，由織田裕二、中島裕翔主演的《SUITS無照律師第2季》等多部超強卡司日劇。7/9前，遠傳friDay影音付費會員收看《派遣女王》和《BG終極保鏢2》，還可獲得遠傳friDay影音紅利點數50點，有機會免費兌換不定期推出的會員活動和電影周邊商品！

根據遠傳friDay影音分析，近期用戶對韓劇的熱度持續不減，因此特別集結歷年不同題材的最夯韓劇讓劇迷大飽眼福，包含不容錯過的經典《機智牢房生活》、《請回答系列》、《未生》、《Oh我的鬼神君》、《我的大叔》、《沒關係，是愛情啊！》，以及懸疑燒腦系列如《信號》、《VOICE聲命線》，還有洪氏姐妹作品《最佳愛情》、《主君的太陽》、《花遊記》，孔劉、宋仲基和李敏鎬等男神系列《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《太陽的後裔》、《繼承者們》、《來自星星的你》、《祕密花園》，都將在近期陸續上架。遠傳friDay音樂也有《派遣女王》第二季、《機智牢房生活》、《主君的太陽》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《祕密花園》等多部日韓劇原聲帶題曲，讓音樂引領你隨時隨地重溫戲劇經典橋段。

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