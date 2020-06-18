罷韓後最新政黨民調出爐，針對立院四大政黨的滿意度所作調查，國民黨滿意度僅有16.7%，竟遠低於民眾黨的34.6%。有網友看了不禁驚呆：國民黨滿意度沒有民眾黨一半。

根據《寶島通訊》最新民調顯示，立院四大政黨的表現評價，民進黨滿意度55.7%，時力為 37.2%，民眾黨34.6%，國民黨滿意度最低僅有16.7%。其中值得觀察的是，國民黨支持者對國民黨的滿意度竟僅28.5%，還低於民眾黨的29.9%。分析還指出，國民黨面對高雄市長補選，真正要思考的，恐怕是如何避免被民眾黨取代，進而泡沫化，而非如何獲勝。

另在高雄市長補選部分，有61.6%民眾認為國民黨應該自提人選，僅16.6％認為應禮讓民眾黨。至於罷韓投票結果，有58.2%認為是「民主投票結果」的展現，33.6%則認為是「政治鬥爭」的展現。

該民調是由《寶島通訊》委託展欣科技民調執行，在6月12 ~ 14日進行調查。成功訪問1073位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0 %。採家用電話與手機電話樣本各半，此調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區別進行樣本代表性檢定後加權處理。

(中時電子報)