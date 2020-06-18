峮峮在工作結束後，深夜於IG曬照吐心聲，讓粉絲看了相當擔心也紛紛留言安慰。(圖/ 摘自峮峮IG)

男星黃鴻升（小鬼）昨（17）日被爆多次進出「啦啦隊女神」吳函峮（峮峮）住處的社區，甚至還過夜，兩人疑似在交往；峮峮在工作結束後，深夜於IG曬照吐心聲，讓粉絲看了相當擔心也紛紛留言安慰。

峮峮今年30歲，最早是《大學生了沒》固定班底之一，後來成為中華職棒「中信兄弟」啦啦隊員，天使臉孔又有傲人身材，讓她更紅到日本去，海內外擁有許多粉絲；昨日遭《周刊王》報導指出小鬼多次進出峮峮住處社區，兩人關係不單純，但男方迅速透過經紀人回應，「峮峮的好姊妹也住同大樓，大家變成好朋友，常常會邀約去家裡聚會」。

儘管緋聞纏身，峮峮昨晚仍敬業地在球場邊替中信兄弟球員應援，工作結束後她也在IG曬出和另一名啦啦隊員JULIE的合照，興奮地說，「阿啾妳看～今天15比1啊啊啊啊啊！！！！！黃衫軍們真的帥翻，週五洲際見」；峮峮分享球隊比賽勝利訊息，完全沒有對緋聞作回應，粉絲則紛紛留言鼓勵，希望她不會被影響心情。

(中時電子報)