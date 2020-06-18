國民黨前主席朱立倫今天成立「朱立倫倡議」網站，要推動「藍軍大智庫」，被認為備戰明年黨主席選舉。朱立倫下午出面受訪時表示，國民黨已經夠小、夠慘了，沒什麼好爭的，現在要爭的是台灣共同的價值，讓國民黨撕掉被民進黨惡意貼的親中賣台標籤，走回台灣主流價值，才是最重要的目標。

媒體詢問是否覺得國民黨主席江啟臣、前高雄市長韓國瑜組成「防朱聯盟」，對於「防朱聯盟」，朱卻耍冷，笑說「房租（防朱）？要問房東啊！我怎麼會知道？」認為那都是謠言，沒這回事。

媒體又追問房東是否指江啟臣？朱趕緊說，他沒指任何個人，那是一個玩笑話，他相信沒這種疑慮，大家要同心協力讓台灣及國民黨更好，國民黨已夠小，已經很慘了，沒什麼好爭的。

對於前天喊話「國民黨不能變茶黨」，朱說，國民黨一定要加速改革，一定要快速撕掉民進黨惡意貼的「親中賣台」標籤，堅定社會主流的價值，跟青年人站一起，絕對不能走偏鋒，不能走民粹變成茶黨，要回歸主流。

是否擔心國民黨變成「國瑜黨」？朱立倫則說，不要用這樣的角度，這 個人完全無關，而是國民黨不要走民粹主義，台灣不要被民粹綁架，國民黨也不可以走偏鋒。

朱立倫強調，國民黨絕對不要再分什麼粉，都是中華民國粉，都是國民黨的支持者，國民黨只能越走越大，不能越走越小。他推出「藍軍大智庫」的想法絕對不是以個人的角度，而是希望走回台灣的主流價值，讓台灣重新站起來，台灣能夠更好，國民黨是其中重要一環，不要內部越走越窄，越走越小。

有關近期動作，是否備戰明年黨魁選舉？朱立倫說，外界用太狹隘的角度去看，現在民眾關心的是台灣的共同價值，都是希望台灣更好；從國民黨的角度，更關心的是如何在2022、2024年選舉能獲得更多支持，甚至能贏回政權。

朱立倫強調，國民黨夠小、夠慘了，現在沒什麼好爭的，現在要爭的是台灣共同的價值，讓台灣更好，讓國民黨獲得更多年輕人、更多社會主流認同，加速改革，撕掉民進黨惡意貼的親中賣台標籤，走回台灣主流價值。

有關國民黨近期推動的改革，朱立倫認為，江啟臣跟大家都很努力，最近改革委員會也會有成果，我們多給他們鼓勵，大家從內部、外部一起努力，希望國民黨更好。

對於前高雄市民政局長曹桓榮今領表，表態參選高雄市長補選，朱立倫說，任何年輕世代、任何人有決心，他都表達支持；他也要提醒，這次補選，民進黨還是原本在高雄執政失敗的民進黨，陳其邁也還是陳其邁，呼籲高雄市民要思考，用智慧來決定這一票，而不要用任何情緒決定。

(中時 )