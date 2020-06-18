精成科(6191)受惠於宅經濟以及遠距上班、線上教學需求大增，業績自第2季起增溫，隨著下半年傳統旺季來臨，精成科預估，下半年營收可望持穩，由於精成科持有華新科(2492)股票，預計將可取得8300萬股息，有助於推升精成科今年全年獲利。

雖然受到新冠肺炎及各廠區延遲復工的影響，精成科第1季合併營收為45.03億元，年減5.5%，但因調整產品組合，單季合併毛利率為14.3%，較去年同期增加2.9個百分點，營業淨利率為4.9%，年增2.9個百分點，營業淨利2.2億元，年成長125.8%，稅後盈餘為0.63億元，每股盈餘為0.20元。

受惠於宅經濟以及遠距上班、線上教學需求大增，帶動個人電腦銷量大幅成長，精成科4月及5月合併營收為36.5億元，從目前訂單的狀況來看，在需求增加以及毛利率提升的前提下，第2季可望擺脫疫情所造成的影響。

精成科表示，由於營運來到傳統旺季，預估個人電腦動能可望延續，營收仍可持穩，在業外的部分，精成科持有華新科股票15000張，預計將可取得股利收入約8300萬，有助於推升精成科全年獲利。

精成科今天股東會通過每股配發現金股息0.5元，現金殖利率約3.5%，股東會同時進行改選董事，最大股東-瀚宇博(5469)取得4席董事席次，隨後召開董事會推選董事長，由焦佑衡連任。

(時報資訊)