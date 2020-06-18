半導體檢測廠閎康(3587)股東會全面改選董事，3位獨立董事分別為徐清祥、蔡能賢及Juine-Kai Tsang，閎康表示，未來希望借重3位獨立董事的深厚學能及豐沛半導體產業經驗，協助閎康強化國際業務。

閎康108年合併營收25.41億元，年成長22.12%，創下歷年新高，營業毛利6.86億元，合併毛利率27.02%，稅後盈餘2.45億元，每股盈餘3.95元，今天股東會通過每股配發現金股息3元。

股東會也全面改選董事，除原本董事長謝詠芬、翔宣投資代表人黃明順、昕明實業代表人吳昕霖及關鈞4位順利當選外，獨立董事由徐清祥、蔡能賢及Juine-Kai Tsang當選。

閎康表示，徐清祥為美國伊利諾大學電機博士，現任力旺電子(3529)董事長；蔡能賢為麻省理工學院材料工程博士，曾任台積電品質暨可靠性副總經理，現任台積慈善基金會執行長；Dr. Juine-Kai Tsang為University of Illinois, Urbana Champaign物理博士，現任美國VentureTech創投管理人，未來希望借重三位獨立董事的深厚本職學能及豐沛半導體產業經驗，協助閎康強化國際業務，以期公司持續穩定發展。

(時報資訊)