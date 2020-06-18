櫃買中心今（18）日表示，為鼓勵大眾投資債券ETF及ETN以持續擴大市場交易量值及發行規模，將自7月1日起至12月31日止，舉辦為期6個月獎勵競賽活動。

櫃買中心表示，上半年投資人獎勵競賽活動成功吸引投資大眾關注，截至6月17日債券ETF交易人數已達5萬1,687人，今年已新增1萬804人，為延續上半年獎勵活動熱潮，本次活動將持續對投資大眾以及證券商及投信公司提供近200萬元獎金，獎勵活動分三大重點：

1.投資人部分：於活動期間當月買賣債券ETF達30張，或買賣ETN達10張，即可參加當月抽獎活動，每次可獲得1千元百貨公司禮券；另每季買賣債券ETF達500萬元，或買賣ETN達300萬元者，可以獲得額外加碼的抽獎活動，有機會獲得1萬元百貨公司禮券。

2.證券商部分：於活動期間債券ETF累計成交達300億元，前三名可得獎金10萬元、5萬元及3萬元；新增交易人數最多證券商前三名可得獎金8萬元、5萬元及2萬元；新增定期定額扣款人數最多證券商前三名可得獎金5萬元、3萬元及2萬元；ETN累計成交達15億元前三名可得獎金5萬元、3萬元及2萬元獎金。

3.投信公司部分：投信公司只要在7月1日起至12月31日期間舉辦上櫃債券ETF商品之投資人講座，且每場次活動參加人數達80人以上，即可向櫃買中心申請每場次1.5萬元之補助。另依各家投信公司上櫃債券ETF掛牌檔數的不同，各家投信可獲得2至4場次的補助，期望藉由舉辦投資人講座活動，讓投資大眾對債券ETF商品有更進一步的認識，並達到散眾化投資之目的。

櫃買中心表示，債券ETF及ETN都是在證券市場交易、連結指數表現的商品，商品種類豐富多元，且同樣具有交易便利、投資成本低與價值透明度高等特性，投資人可以依照自己的需求與風險承受能力選擇投資。櫃買中心指出，債券ETF及ETN交易方式與股票相同，投資人只要用現有股票帳戶就可以買賣，本次獎勵活動詳情已公布於櫃買中心網，歡迎踴躍參與。

(工商 )