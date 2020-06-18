兆豐銀信用卡針對「環保綠能」再提出刷卡優惠，這次是鎖定電動機車，祭出5％電池月租現金回饋無上限，且不只和兆豐銀共同發行聯名卡的台灣電動機車龍頭Gogoro，連同YAMAHA、PGO與宏佳騰的智慧電動機車，四大品牌的車主均可適用。

兆豐銀信用卡部主管對此分析，電動機車的車主，最關注的就是電池月租費開銷，先前兆豐銀行「Gogoro聯名卡」5％現金回饋「無上限」最受車主愛用，現在兆豐銀希望能藉此打開更多刷卡消費市場，因此連同YAMAHA、PGO與宏佳騰的智慧電動機車，只要有採用Gogoro Network 智慧電池者，都將一併納入兆豐「Gogoro聯名卡」享有電池月租費5%回饋無上限的業界最高優惠。

兆豐發行「Gogoro聯名卡」，不只在該領域推出最領先的刷卡優惠，連同其他功能的服務也一併開發，最具代表性的就是這張聯名卡，還是世界首創、可直接「解鎖」電動機車，有「智慧鑰匙卡」功能的信用卡，兆豐銀也因此拿下『2019台灣最佳信用卡』獎項。

兆豐銀指出，在疫情衝擊之下，民眾消費模式轉向線上購物，為了止血5月電動機車銷量下跌，合作夥伴Gogoro已積極進軍電商通路，將網路購車服務由官網拓展至PChome，搭配折扣最高8千元促銷，上線第2天即有車款完售，成功拉攏網購族，現在兆豐銀瞄準電池開銷提供現金回饋，希望以此囊括電動機車全方位的刷卡商機。

至於購車分期方案，兆豐銀指出，這塊也是車主入手時首要考量重點，市面各家發卡行亦競爭激烈，祭出12到24期不等的0利率優惠，目前仍以兆豐銀所推出的Gogoro全車系24期0利率、指定車款30期0利率、首刷滿額同享1000元刷卡金優惠行情在業界居冠；倘若一次付清，兆豐更提供購車最高2.5%現金回饋優惠。

(工商 )