美國國防官員警告說，中國正利用新冠病毒疫情對美國發動經濟戰，試圖在醫療商業領域獲取更多的利益。

美國之音引述CNN報導說，新冠肺炎疫情爆發後，美國國防部努力提高供應鏈的安全。但國防產品採購專家警告，供應鏈下游的小型企業面臨巨大挑戰，因為新冠病毒疫情將醫療產品納入了國家安全利益範疇，而中國大陸企業在防護用品和很多醫藥原料領域佔據市場的主導地位，已經成為美國國防部醫療物資供應鏈的一環。

報導舉例說，美國國防部今年5月12日將1億3800萬美元的一個「快速啟動專案」（Project Jumpstart）合約授予ApiJect Systems America公司，用以協調未來疫苗預裝注射器（prefilled syringe）的生產。這家公司隨後與一些分包商接洽，包括2017年被大陸武漢市的人福醫藥集團（Humanwell Group）收購的美國Ritedose醫療技術公司。公司執行長查斯坦（Jody Chastain）對此表示，「我們了解ApiJect為了盡快實現『快速啟動專案』的目標，正與能夠提供必要能力的一些國內公司進行接觸，Ritedose公司很榮幸是這些公司中的一個」。人福醫藥集團的網站上也稱Ritedose Corporation公司是美國排名第一的吹瓶-罐裝-密封（blow-fill-seal）單位劑量消毒醫藥產品製造商，其南卡羅萊納州的尖端工藝工廠的年產能達到18億支（注射器）。

美國五角大樓發言人安德魯斯（Mike Andrews）中校就此表示，國防部了解ApiJect「正在與潛在的分包商洽談，但沒有理由認為ApiJect在做分包決定時會不履行主要合同的條件。我們將繼續與ApiJect密切合作，幫助向美國人民提供這些關鍵的注射設備」。

美國國防部負責採辦的副部長洛德（Ellen Lord）今年4月份對媒體表示，「我們必須十分小心地對待一些敵對國家對我們發動經濟戰，這已經進行一段時間了」。CNN援引一位國防部官員的話說，「國防公司比以往更需要資金時，我們正在密切關注北京正在利用新冠病毒疫情的任何跡象。」

(中時 )