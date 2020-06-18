富宇地產（4907）今（18）日召開108年度股東會，公布去年合併營收15.1億元，年減17.3%；稅後淨利1.59億元，年減61.7%，全年EPS 1.35，富宇地產指出，今年預計認列項目有「楓采」、「楓采新墅」，其他獲利來源來自台中、新竹的成屋銷售。另外，股東常會也通過配發現金股利1.2元，換算殖利率約4.5%。

富宇地產總經理鍾堯明表示，今年房市因疫情面臨挑戰，但台灣防疫成效卓著，再加上政府調降房貸利率，6月正式解封，更加強消費信心，富宇今年也將維持原定推案計畫，以首購、自住需求類型為主力產品。

盤點富宇地產今年預計推出的新案，包括：北屯區「峰景」、沙鹿區「凡爾賽」、清水區「西雅圖」及南投縣草屯「中山臻邸」四個建案，其中沙鹿區「凡爾賽」已於上半年推出，109年推案總銷上看65億。

除此之外，富宇集團今年推案腳步也遍布台中與新竹，第一季起分別推出台中南屯區「世界花園」、北屯區「松禾苑」與「沐曦」，以及新竹東區「擎天」及竹北「淳瀞」五案，目前規劃中的新竹縣「新豐案」最快也將於下半年進場，109年推案總銷超過160億。

展望下半年房市，鍾堯明指出，隨著全世界啟動無上限QE，房地產成為相對保值的投資、置產選項，預期未來房市將朝向緩步上揚。

(中時電子報)