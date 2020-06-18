陳其邁今（18）日辭去行政院副院長職務後，預計明（19）日展開競選高雄市長行程。他日前接受訪問時透露，目前世界第二大半導體廠商將投資台灣3000億元至4000億元，被網友質疑，有說去高雄設廠嗎？

行政院長副院長陳其邁今（18）日最後一天以副院長身分出席行政院會，19日將是選戰開打第一天。陳其邁19日上午6時將至十全果菜市場拜票，2018民進黨遭諷「搶了菜攤、輸了江山」，這次陳其邁刻意從「菜攤」出發，象徵意義非凡。

民進黨高市黨部主委趙天麟今受訪表示，屆時競選總部人事布局將是跨派系、跨黨派、跨區域，並預告以陳其邁「緊緊緊」的性格，周五天沒亮就已排行程，周六也正在安排一場有意義、萬人空巷的活動。

不過陳其邁在11日接受《三立新聞台》政論節目「鄭知道了」專訪時透露，目前世界第二大半導體廠商將投資台灣3000億元至4000億元，《自由時報》12日並以「高雄機會來了？陳其邁：全球半導體大廠3000億投資台灣」為標題作報導。

留言質疑，「投資3000億？是來設廠還是前進股市？麻煩請說清楚講明白喔！」「一定去高雄嗎？新聞標題打那樣，新聞內容沒有講人家一定要去啊？」「等於承認你們執政幾十年是沒在發展高雄」「先回答一下台商回流的七千億在哪裡？」

陳其邁透露，世界第二大半導體廠商將投資台灣3000億元至4000億元。網友對此提出疑問。（取自網路）

(旺報 )