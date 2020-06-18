屏東螯蝦捕捉清除作業。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

台灣驚傳蝦子感染十足目虹彩病毒，屏東縣動物防疫所配合農委會動植物防疫檢疫局，針對縣內42場養殖蝦場（包括泰國蝦、白蝦、螯蝦）採樣監測，檢驗結果有7場螯蝦確診感染十足目虹彩病毒，已啟動後續防疫機制。

染疫蝦場9日起將移動管制至少2星期，禁止場內水產養殖動物及相關物品移出場外，並於13日開始進行陽性場全場蝦隻清除、送化製場銷毀，已銷毀蝦苗約268萬7673尾、成蝦8563台斤，並進行養殖池消毒作業，防堵疫情傳播。

屏東縣是養蝦大縣，泰國蝦養殖面積約542公頃，分布於里港、鹽埔、九如、萬巒、潮州等鄉鎮；白蝦養殖面積約39公頃，分布於佳冬、林邊、潮州、里港、鹽埔等鄉鎮；螯蝦分布於里港、鹽埔、九如等鄉。

屏東縣動物防疫所所長李永文表示，罹病泰國蝦在頭部額角基部甲殼下出現三角形白色斑塊、肝胰腺萎縮，顏色變淡黃色。罹病白蝦呈現軟殼、肝胰腺變黃白色、胃及腸道無內容物，累計死亡率可達80％。

他也呼籲養蝦業者，十足目虹彩病毒沒有特效藥，以預防為主，請業者加強養殖場生物安全管控措施，若發現池蝦有異常症狀，如食慾減退、游出水面、靠岸、死亡，請盡速通報屏東縣動物防疫所。

(中時 )