屏東縣長潘孟安今到漢神巨蛋推銷屏東物產。（柯宗緯攝）

「屏東Buy 味饗好禮」物產展首次登場於漢神巨蛋，為期12天的展期。（柯宗緯攝）

前高雄市長韓國瑜去職後，屏東縣長潘孟安今（18）日恰好到高雄漢神巨蛋參加「屏東Buy味饗好禮物產展」活動。媒體問及如何看到高雄市長補選？潘孟安直說，南高屏是共同生活圈，希望能區域治理能共創共榮，也相信市民會做出最好智慧的選擇。

媒體今追問高雄市長補選一事，潘孟安表示，今天回答這個有點敏感，不過中選會已公告高雄市長補選日期，民進黨也正式徵召行政院前副院長陳其邁，陳也正式辭官參選，相信高雄鄉親會做出最好智慧的選擇。

「屏東Buy 味饗好禮」物產展首次登場於漢神巨蛋，為期12天的展期，彙集屏東33間優質商家共同參與，包含「嚴選伴手禮」、「特色老店」及「優質農產」，不論東寶黑豬肉、檸檬大叔、可可雅米巧克力工坊、長安製麵、米發發甜酒釀等特色伴手禮，或海鮮加工品及南方琉璃飾品等應有盡有。

另有限時限量的特賣商品及消費滿額贈優惠活動，當日於屏東物產展消費累計滿500元以上，即可憑發票兌換夾夾樂1次。另外還可參加花布香包及平安結手作課程，結合了客家文化及原民風情，讓顧客不用到當地就能體驗到一趟文化之旅。

(中時 )