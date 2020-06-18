國民黨對於誰代表藍營出戰參選高雄市長人選遲遲未公布，但檯面下卻是暗潮洶湧，本刊掌握獨家消息，全台里長聯誼會總會長劉啟芳和多位地方里長以及地方宮廟人士，在昨日達成共識，將向黨中央建言，推舉前任立委張顯耀出戰參選高雄市長補選。

全台里長聯誼會長劉啟芳今天也證實確有此事，他表示，高雄市長的位置相當具有代表性，鄉親心目中的人選，能夠有行政歷練，熟悉兩岸事務，做事又有魄力，是高雄在地人，也有民意基礎，經過大家一致共識，認為曾任兩屆左楠立委的張顯耀，是最能夠代表高雄出戰的黑馬人選。

張顯耀本人表示，雖然有很多民間友人跟他提出參選高雄市長補選，但這段時間黨中央並未徵詢他，但高雄市他的故鄉，這一仗對高雄人非常重要，是高雄未來之戰，誰能讓高雄經濟能翻轉，就是好的市長人選。

張顯耀強調，35年前他就在鳳山的陸軍官校入伍，當時已經與高雄結緣，20年前參選立委後，即使到了行政院、陸委會服務，高雄服務處依舊敞開大門為鄉親服務至今，對高雄鄉親有一份深厚的感情，就像他的好友許崑源議長一樣重情重義，就是高雄人的特質，如果有機會為高雄鄉親打拼，他絕對會全力以赴。

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(中時電子報)