8月東京奧運模擬賽將有12個運動項目、有約40位培訓隊好手參加。（陳筱琳攝）

今年因為新冠肺炎疫情，導致國際性體育賽事停辦或延期，2020東京奧運也延到明年才能舉辦，為了給選手檢視這段期間訓練的成果，並在原訂的東京奧運期間有比賽可以調整，教育部體育署和國家運動訓練中心將於8月1日到8日舉辦「模擬東京奧運對抗賽」，全程不開放觀眾進場，但會提供賽事轉播服務。

國家運動訓練中心執行長李文彬表示，這段期間大家都很辛苦，長時間都關在中心訓練，之前敦睦艦疫情爆發時，也只能讓選手有兩周暫時停止平常傍晚可以出外添購生活用品的自由時間，現在疫情趨緩，也想讓選手找回一些比賽的感覺，所以安排了模擬賽。

從8月1日到8日共有羽球、空手道、體操、游泳、田徑、射箭、射擊、拳擊、桌球、柔道、舉重及跆拳道等12個項目，參與的選手包括羽球世界球后戴資穎、「一哥」周天成、「羽球王子」王子維，空手道「小清新」文姿云，體操選手李智凱、唐嘉鴻與丁華恬，游泳王興皓、王冠閎，田徑標槍鄭兆村、短跑好手楊俊瀚和兩位跨欄好手陳奎儒、陳傑等等中華隊好手，除了羽球、空手道、柔道、舉重及跆拳道中華隊選手尚未有取得東奧門票，其他項目都有滿額或部分選手取得參賽資格。

至於獎金方面，體育署競技運動組組長洪志昌表示，總獎金估計可以超過台幣100萬，不少運動種類因為競賽項目較多，獎金或許會多一點，而培訓隊選手也要達到一定成績才有獎金，不過部分對抗賽事，像是戴資穎、拳擊陳念琴與林郁婷、空手道文姿云等女將，實力高出國內其他女選手相當多，對抗可能容易傾向一面倒，因此考慮安排這幾位女將和男選手對打，詳細規定還待討論後公布。

洪志昌補充，拳擊項目雖然想安排女選手和男選手對打，但也擔心男選手在有轉播情況下情緒較亢奮，力道上或有拿捏問題，有擔心打傷女選手的疑慮，取消拳擊模擬賽可能也是選項之一。

(中時 )