彰化區漁會招募10位漁民志工組成護魚保育巡守隊，守護舊濁水溪內鰻魚苗。（吳敏菁攝）

彰化區漁會招募10位漁民志工組成護魚保育巡守隊，守護舊濁水溪內鰻魚苗。（吳敏菁攝）

彰化縣政府公告舊濁溪自二溪路溪湖橋起至出海口段，禁止垂釣、捕捉8公分以上鰻魚，違者將依漁業法裁處3萬至15萬罰鍰。（吳敏菁攝）

彰化過去有鰻魚王國美譽，但連續多年，魚苗變得稀罕、甚至有幾年還完全絕跡，直到去年大爆發，有許多一夜致富傳奇，為守護成果，彰化區漁會招募10位漁民志工組成護魚保育巡守隊，守護鰻魚在舊濁水溪內護育、長大，出海下卵

，讓鰻魚永遠源源不絕。

彰化縣政府自2014公告舊濁溪自二溪路溪湖橋起至出海口段，禁止垂釣、捕捉8公分以上鰻魚，違者將依漁業法裁處3萬至15萬罰鍰。

這項公告也意味舊濁溪可是鰻魚原鄉，可惜過度捕撈、氣候和海洋汙染等元素，鰻魚竟絕跡了好幾年，去年東北風起

，鰻魚游回來了，彰化縣政府和彰化區漁會，決定重新擦亮這塊「招牌」，號召漁民志工以行動投入。

彰化縣第一個護漁保育巡守隊18日上午舉辦成立大會，縣長王惠美授旗給保育巡守隊班長莊虎岩，強調彰化以前是鰻魚王國，尤其是鹿港地區，後來鰻魚苗減少而沒落，未來希望鰻魚等各種魚都能夠在好好成長，舊濁溪的鰻魚苗，約100餘天後游至鹿港、福興沿海時約可長到8公分，希望漁民於10至12月再到海邊撈捕，巡守隊成立後加強巡守，一起守護大自然的魚資源。

彰化區漁會總幹事陳諸讚指出，往年很久都沒有鰻魚苗，鰻魚神奇，魚苗至今無法人工成功繁殖，是珍貴魚種，因此在封溪段進行護漁的工作，讓鰻魚苗回海中成長後再回流，這次成立護魚巡守隊，定時定點巡守，並宣導不要在捕撈8公分以上的鰻魚，若不慎誤撈則應盡速放生。

農業處表示，彰化區漁會後續也添購反光背心、安全帽及手電筒等設備，讓巡守隊員在執行任務時能更加安全。未來保育巡守隊將不定期巡守，以確保舊濁水護魚河段生態不受破壞，達成封溪護魚保育成效。

(中時 )