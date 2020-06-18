北市府配合中央振興三倍券7月15日上路，推出敬老愛心卡「消費3000補助3000」的加碼方案，市府副祕書長陳志銘表示，振興券只到年底，但藉此機會讓長者習慣無現金支付才是主要目的，未來可考慮規畫長輩持卡就能到里鄰領物資，避免觸摸紙筆導致傳染的風險。

陳志銘說，與其消費，不如打造無現金支付，長輩如今仍習慣用現金，但剛好利用振興的機會，讓長輩可習慣無現金支付，適應新的生活型態；北市目前發45萬張敬老卡，僅26萬張在流動，希望藉振興期，將另外19萬張催出來。

他說，北市敬老卡1個月的金流不到4000萬元，疫情影響更降至2800萬元，若未來什麼都不做，6個月振興最多創造2億元金流，但若催出所有敬老卡，看能不能1個月突破1億，若多出30萬張卡的使用，6個月可能更達10億元，但學生悠遊卡是否加碼還要再思考。

「維持正常消費這種剛性需求，是安慰劑概念，若要求一周內就消費3000元就是強心針。」陳說，三倍券預估在全國帶來700 億元實質消費，但這就是維持疫情前的消費量，多出來才能達1000億元，所以振興是要讓平常不吃自助餐的人願意吃，才是刺激出額外消費。

針對市府投資1億元拚振興，竟只是辦抽獎，陳志銘說，市府是加碼的概念，不會直接現金回饋，現金回饋是看各店家；觀傳局長劉奕霆則說，活動只有7月15日到8月底，若不夠會再加碼，像有其他縣市還把房子拿出來抽獎，這點也不是不可行，但重點是要去店家消費，他也直言，與其吸引外縣市來台北，不如將幾百萬的雙北人留在北部消費。

(中時 )