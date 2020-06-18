綠農電科攜手華山基金會，端午前送物資到有需要的民眾家中。（綠農電科提供／張亦惠嘉縣傳真）

綠農電科今(18日)與義竹鄉鄉長黃阿家及華山基金會-義竹愛心天使站一同訪視當地獨居長者，在端午節前夕送愛到家，綠農電科指出，因應疫情，物資內含抗菌紙巾等防疫用品，華山基金會-義竹愛心天使站也特別準備肉粽、帽子、麥片等民生物資，讓每位獨居長者都能開心過端午。

(中時 )