綠農電科攜手華山基金會 端午前送愛心到家 17:262020/06/18 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠農電科攜手華山基金會，端午前送物資到有需要的民眾家中。（綠農電科提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綠農電科攜手華山基金會，端午前送物資到有需要的民眾家中。（綠農電科提供／張亦惠嘉縣傳真） 綠農電科今(18日)與義竹鄉鄉長黃阿家及華山基金會-義竹愛心天使站一同訪視當地獨居長者，在端午節前夕送愛到家，綠農電科指出，因應疫情，物資內含抗菌紙巾等防疫用品，華山基金會-義竹愛心天使站也特別準備肉粽、帽子、麥片等民生物資，讓每位獨居長者都能開心過端午。 (中時 ) #華山 #基金會 #愛心 #長者 #天使 也許您會感興趣 熱門新聞 韓國瑜被罷免後回歸雲林 她曝佳芬姐心情大轉折 - 生活 韓國瑜下一步？許淑華驚爆「最新計畫」！ - 政治 燒臘店美艷闆娘遭小三反殺炸屍 頭顱做成脆皮豬「客人吃光光」 - 娛樂 支持曹桓榮高雄市長補選嗎？韓粉大喊11字！ - 政治 高雄人爆議長許崑源曾幫陳菊這件事 黃暐瀚吃驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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