衛生局長曾梓展說，行政相驗除由衛生所醫師提供服務外，目前尚有51家醫療院所為指定服務醫療院所提供服務。（陳世宗攝）

台中市北區衛生所1年行政相驗數高達1359件，平均每月有破百件相驗服務量！市議鄭鄭功進18日質詢時，質疑這是「相驗霸凌」，並嚴重排擠北區衛生所相關行政業務；衛生局長曾梓展說，積極協尋行政相驗指定醫療機構，協助崇德殯儀館相驗服務。

鄭功進說，他接獲多位知名醫師陳情，北區衛生所主任連續多次搶屍相驗，幾乎整天都在殯儀館看守，讓許多德高望重的醫師憤而離去。甚至將原先行政相驗駐點醫師服務處變成個人專屬辦公室，連印表機出來的死亡證明書都是自己衛生所的機關官防。

施志昌、林祈烽指出，光是1個北區衛生所的相驗量，一年竟高達1359件，平均每月破百件的相驗服務量，嚴重排擠衛生所相關行政業務，連原先一周兩次的門診，被用因應新冠疫情的理由縮減，民眾發現主任整天待在崇德殯儀館，所有死亡證明書都蓋好自己的章，市府應積極提出改善辦法。

衛生局長曾梓展說，行政相驗除由衛生所醫師提供服務外，目前尚有51家醫療院所為指定服務醫療院所，共有52位醫師提供服務；市府於崇德殯儀館內設置「行政相驗駐點醫師服務處」，由北區衛生所醫師於週一及週四上午、週一至週五下午駐點服務。

曾梓展表示，行政相驗費用，公家收費為1000元費用納入公庫，民間收費依台中市西醫醫療機構收費標準，驗屍費約2000至6500元；未來將規畫北區衛生所醫師於週一至週五下午1點至3點提供駐點服務，其餘時間由中市行政相驗指定醫療機構提供服務。

(中時 )