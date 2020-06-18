教育部於去年修正發布「國民小學及國民中學設施設備基準」，其中冷氣設備已經列入國中小基本設備，新北市議員劉美芳質疑新北市政府遲未配合執行。

18日劉美芳邀請立委林奕華委員、市議員李倩萍、王威元、洪佳君及家長協會代表共同辦理公聽會，研議新北市國中小學全面加裝冷氣。

劉美芳表示，由哈佛大學、加利福尼亞大學洛杉磯分校與喬治亞州立大學共同研究， 透過在2001至2014年間、不同氣候與天氣型態下，觀察統計學生學業表現與氣溫變化的關連，證明氣溫的確會對學生的學業成績造成影響，證明熱會抑制學習，而學校的空調可能會緩解這種情況。在沒有空調下，溫度高1°F會使當年的學習力減少百分之一。 可見冷氣對於學生健康與學習來說真的非常重要！

新北家協理事長林俊亮、板橋家長協會理事長胡菽玲、新北市家長聯合會羅英弘理事長共同表示，家長團體一再懇請、拜託，卻不見市府規畫，請市府玲聽家長的心聲，規畫全面加裝冷氣，不能再讓孩子在這樣的環境下就學。

林奕華表示，2019年召開會議，支持國中小將冷氣列為必要設備，會議結果是台電為各級學校制定優惠用電方案，減省電費支出，減輕學校及家長的負擔；教育部則同意將冷氣列為教學基礎設施，協助地方政府逐年補強。裝冷氣最大的問題是電力改善，積極爭取把校園電力改善納入前瞻2.0的預算，已獲國發會初步同意。

(中時 )