班長趙鸞美（左）與學員林淑芬（右）認真對戲。（李宜杰攝）

學員梁瓊芬（左）與學員許瓏瀞（右）一同排練。（李宜杰攝）

學員秀出貼滿便利條的劇本，顯示大家為了此次公演，卯足全力準備，用心研讀劇本。（李宜杰攝）

台南社大讀劇班籌公演，百年前劇本省思當代公衛議題

台南社區大學讀劇班，開班已近10年，培養出無數愛看戲、愛讀劇的素人演員。學員們近來籌備第11齣年度公演「國民公敵」，共計16位學員共同出演。其中，67歲的班長趙鸞美分享，雖然學員都非戲劇科班出身，但大家為了排演反覆研讀劇本，貼滿各色便利貼註記，笑稱「求學時期都沒這麼認真！」也力邀大家來看劇。

讀劇是由演員拿著劇本、邊念台詞邊走位的表演模式。由於手持劇本，因此演員主要以聲音傳達角色的情緒與張力。戲劇老師楊美英9年在台南社大開設「看戲讀劇展演趣」課程，吸引近500人次報名，學員年紀包含20至70歲，一同賞讀國內外名著，並定期推出公演，展現學員平時學習成果。

趙鸞美坦言，自己以前愛看戲、但不愛讀書，加入讀劇班後，不僅愛上讀書，平時也會花錢購買劇本研讀，也不覺艱澀無聊。趙鸞美還笑說，自己平常是「獨居老人」，但加入讀劇班後，學員平時相約看戲、讀劇，不僅是排戲的好戰友，也是人生知己。

本次讀劇「國民公敵」是作家易卜生百年的著作，講述公共衛生、官商勾結，及時下最夯的「吹哨者」議題。有趣的是，讀劇班這次特別加入手機投票互動，觀眾在看戲時，可用手機投票「究竟吹哨者是英雄，還是全民公敵？」富饒趣味又值得深思。

此次公演將於21日下午2時半，在台江文化中心B1多功能教室登場，有興趣的觀眾可至台南社大網站報名，或撥06-2345679洽詢。

(中時 )