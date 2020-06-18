美國聯準會(Fed)在日前針對新冠肺炎疫情衝擊經濟，呼籲美國財政部持續推出刺經濟工具支撐美國經濟復甦力道，並聲稱將啟動購入個別公司債，但安聯（Allianz）首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）卻認為，這會讓市場上出現一大票殭屍企業（Zombie company）。

Fed先是在3月底宣布無上限量化寬鬆(QE)，將購入美國公債以及不動產抵押證券(MBS)，並透過次級市場融資機制(SMCCF)美國公司債ETF、部份美國高收債，不僅激勵投資人信心，也讓美國資本市場快速回升。Fed近期宣布購入個別公司債的消息，讓市場從二次疫情可能引爆的恐慌之中走出，規模也不同於3月底的救市計畫。

不過，這也讓Fed的資產負債表，經歷了2008年金融危機後，擴表速度最快的時期，在5月下旬正式突破7兆美元，而且將繼續以該速率增長。

據《CNBC》報導，埃里安警告，若Fed持續以這種方式支撐市場，導致市場扭曲，讓定價完全錯誤的殭屍企業橫行。殭屍企業意指，營運陷入困境僅靠補助才能存活的企業，或只有辦法償還債務利息而無能力償還本金的企業。

埃里安表示，殭屍企業受惠過去10年低利率環境，推升該類企業數量，這些企業慢慢吞食經濟動能、社會資源，也讓資本市場生產力趨弱，若要讓殭屍企業繼續存活，需要付出極大代價。雖然目前還沒有充滿殭屍企業的市場出現，但情況已經非常接近，

埃里安指出，Fed的救市行動，創造了市場認為能與政府雙贏的局面，許多交易員認為，Fed繼續購入這些風險資產，以防止金融危機到來，Fed若真的大量購入高收債，也會有意願購入股票，因為讓經濟惡化，是Fed最不希望發生的情況。

(中時電子報)