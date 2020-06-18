美國一名89歲富翁芬恩（Forrest Fenn），憑藉古董、及藝術品買賣致富，2010年時透露，將價值100萬美元（約台幣3000萬元）的寶箱，藏在洛磯山脈某個地方，芬恩也在自傳留下24行詩的線索，吸引大約35萬人前往尋寶，今年6月7日傳出寶箱已經找到，內容物也隨之曝光！

圖為落磯山脈(圖/達志影像)

89歲的芬恩，自從被診斷出罹患癌症後，對人生想法改變、以及為了讓孩子們放下3C產品，2010年出版自傳《追逐的快感》（The Thrill of the Chase），其中內容提到，有一箱裝有古金幣、金塊、古代玉雕、綠寶石等寶藏，藏在洛磯山脈「濃密叢生的植披、以及滿天繁星之下」，並寫下24行詩當線索，10年來甚至有5人為此喪命。

芬恩在instagram曝光寶箱內容物(圖片取自/forrest.fenn instagram)

不過因為寶藏一直沒有下落，且有人在尋寶過程意外身亡，外界開始質疑是否有寶箱，認為芬恩刻意炒作，實際上根本沒有寶箱；就在一片質疑聲浪中，芬恩表示已經有人找到寶藏，對方沒透露詳細身分，僅知來自美國東部，對方也將寶箱照片發送給芬恩。

從芬恩曝光的寶箱內容物，可以看到有大量古金幣、寶石還有金塊等，藏了多年的寶箱終於被尋獲，芬恩透露複雜心情「一方面開心終於有人找到，同時又覺得有些感概」。

(中時電子報)