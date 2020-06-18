◎自孟加拉返國第3例 確診數達446例

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例(案446)，為60多歲男性，今(2020)年1月下旬獨自前往孟加拉工作，6月12日自孟加拉搭機至馬來西亞，13日與案444、445等12名台商一同自馬來西亞搭乘專機返台(座位於案444、445前一排)。

◎教育局回應隋棠惹議 潘孟安喊嚴懲

針對藝人隋棠在臉書提及1名女孩長年遭叔姪帶至工寮侵犯之事，屏東縣長潘孟安表示，縣府很感謝吹哨者的揭發，也與吹哨者的基本態度都是一樣，就是縣府無論對於侵犯與暴力都是零容忍，尤其對於沒能力保護自己的兒少；對於新聞稿措詞不當，已要求嚴懲。

◎十足目虹彩病毒侵台 16養蝦場中鏢

近日國內養蝦產業突然爆發十足目虹彩病毒，新北、新竹、雲林、高雄、宜蘭接連傳出疫情，農委會今天召開記者會說明，表示已針對國內130多處的蝦場進行檢驗，發現全台共有16場傳出疫情，大多為螯蝦場感染，目前已清除8場螯蝦，總共約1萬1000台斤，297萬尾蝦苗，初步評估對蝦經濟影響不大。

◎不排斥閃婚 童顏女神甜認有新歡

童顏女神李佳穎18日代言美白淡斑貼片產品，她受訪時透露3個月前還在胖了7公斤的狀態，體重是人生高峰50.5，現在總算又瘦回43公斤！不管胖瘦，她大方坦言桃花一直都有開，追求者沒有斷過，也承認「現在有喜歡的人，狀態是幸福開心」，約會交往對象是圈外人，年齡相仿，交往時間已經超過一年。已屆37歲適婚年齡的她，也不諱言自己可能閃婚！

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