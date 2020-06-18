銀行辦理紓困振興貸款18日已突破1兆元，金管會預計7月舉行第一波績優銀行頒獎，除了對銀行有獎勵措施，如降低存保保費外，金管會亦要求銀行要對辦理紓困貸款的績優分行與行員，給予「實質的獎勵」，即不能只是口頭表揚，最好能「加薪」。

銀行局局長莊琇媛表示，不止績優銀行，所有銀行都要訂定獎勵措施，且獎勵範圍要到分行及行員，且獎勵內容要具體，且只能獎勵不能懲罰，且必要時，銀行局會要求各銀行提交獎勵辦法給金管會。

金管會公布，到6月17日止，本國銀行配合各部會、央行專案融通及自辦企業、個人紓困貸款，受理149,768件，申請金額11,221億元，已核准138,039件，已核准9,995億元，18日核准金額已突破1兆元。

金管會對央行轉融通2千億元紓困貸款，允許呆帳提存率由1％降到0.5％，減輕各銀行提存壓力，績優銀行未來申請業務也可以加分、存保保費也可能降低。

金管會獎勵銀行的同時，也要求銀行要獎勵自家績優分行及行員，即辦理紓困貸款績優的行員及分行，銀行應有實質的獎勵，最好是加薪等方式。

(工商 )