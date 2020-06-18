日本政府為防止新冠疫情的擴大，籲請民眾勿跨縣移動至今。日本首相安倍晉三18日宣布，自19日起將解除日本全國的跨縣移動的限制。

日本第1波疫情爆發後，一度發布緊急事態宣言，但在民眾自律地待在家、店家配合暫停營業等合作之下，經過1個半，5月25日解除緊急事態宣言。

安倍18日在日本政府的新冠肺炎疫情對策本部表示，「5月25日解除緊急事態宣言後已經過3周餘，這期間只有部分自治體傳出新的確診病例。東京確診人數增加是東京都為防止第2波疫情發生，積極在以「夜生活」為主的鬧區做PCR病毒檢測的結果。」意即並非疫情再度擴大。

安倍18日在記者會上還宣布，日本政府已決定解除泰國、越南、澳洲、紐西蘭4國的入境管制措施，各國單日入境的人數限制為250人。

此外，安倍鼓勵日本民眾下載一款手機軟體，所到之處只要掃一下條碼，若發現曾與確診者有一定時間的近距離接觸時，將自動傳送通知給密切接觸者，要求其迅速接受病毒檢測。

(中時電子報)