在外界的五五波預測中，中央銀行宣布利率不動，表面上看來疫情趨緩、加上美國聯準會「接近零」到2022年的政策都很合理，一切水到渠成，但這是央行總裁楊金龍「要五毛、給一塊半」的「非典型降息」風格所促成，背後經過縝密盤算。

楊金龍與央行前總裁彭淮南最大不同，楊金龍是業務局出身，管利率的，彭淮南則是是外匯局出身，管匯率的。反映在政策風格上，也就迥然相異，彭淮南時代，其實台灣就只有單（匯）率政策，但到了楊金龍手上，反倒是利率政策抬頭。

所以當外界在說，新台幣近期成為「亞洲最強貨幣」，這根本進不了楊金龍的耳，因為楊金龍很清楚，新台幣要升要貶，絕對不是升降息就能決定，外資哪可能因為你降個半碼、1碼就決定要走要留，哪有這麼簡單，政策利率沒那麼神勇。

其次，彭淮南習慣「平穩式調息」，也就是表面升降息1碼（0.25個百分點），但實際反映在存放款上僅0.1～0.15個百分點，把雙率波動降到最低。楊金龍玩真的，3月宣布降息時就表明「完全反映降息幅度」，隔天果然紮實降足0.25個百分點。

不只完全降息，如果還有印象，上回降息之後，行政院再找8大公股行庫，要求不論個人戶是否有受到疫情影響房貸、個人信貸、車貸皆再降息，房貸加碼降1碼，共降2碼(0.5個百分點)；信貸、車貸加碼降2碼，共降3碼(0.75個百分點)之多。

對外的理由是紓困，但這種「要五毛、給一塊半」的降息，將會導致金融業大亂，央行若沒有評估過這可行，恐怕還是會有意見。回頭看，如果3月時實際已降2～3碼，這回再宣布降息，不管半碼、1碼，根本就是杯水車薪，效果可想而知。

結論就是，其實3月降得夠多了，那超前部署的「非典型降息」，其實讓楊金龍早就打定此次不會再降的主意，至於那些白紙黑字的理由，都是點綴而已。

(中時 )