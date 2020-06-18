國際自由聯盟（Liberal International，簡稱LI）昨天在推特上，發文祝賀國安會諮詢委員蕭美琴獲蔡英文總統任命，成為台灣新任駐美代表。在推文中，LI主席海特（Hakima el Haite）保證LI將持續做為台灣「忠誠、可靠的夥伴」。

同為女性的海特在祝賀信中表示，蔡英文做為一位國家與政黨的領導人，展現出她具開拓性的領導風格。國際社會此刻正面臨諸多挑戰，包括威權政府的權力擴張、以及全球疫情的蔓延，因此，蕭美琴獲任台灣駐美代表，將「擔負重大的責任」，而LI將持續支持台灣。

亞洲自由民主聯盟（Council of Asian Liberals and Democrats，簡稱CALD）今也發文祝賀蕭美琴成為台灣的第一位女性駐美代表。該聯盟的女權會議主席巴拉古魯（Jayanthi Devi Balaguru）在祝賀信中表示，蕭的任命不僅能增進美台關係，更有望增進美國與亞洲各國的溝通。

CALD並感謝台灣在全球疫情的緊張時刻，大方無私地向全世界伸出援手，而台灣的民主經驗更給予其他亞洲政黨莫大的信心與鼓舞。除此之外，CALD亦在推特上轉推LI的祝賀文，再度為台灣增加曝光。

民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨為LI及CALD的會員國，一直積極參與此二聯盟的運作。蕭美琴曾任民進黨國際事務部主任及副主任，現擔任CALD主席，並曾擔任LI副主席，與各會員保持友好關係。

謝佩芬並表示，值得注意的是，此二封祝賀信分別由此二國際組織的女性領導者署名發出，CALD更特別強調蕭是台灣首位女性駐美代表。除此之外，此二封祝賀信亦強調在如今充滿不確定與危機感的全球氛圍中，台灣在民主政治發展與公衛防疫上的重要角色與貢獻，可見台灣的一舉一動，對於世界上許多主張自由、民主的政黨，都深具啟發性。

(中時 )