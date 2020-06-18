抗瘧藥物奎寧先一度被美國總統川普視為對抗新冠病毒的「神藥」，但隨後被諸多國際醫學期刊證實並無明顯作用，讓世界衛生組織（WHO）暫停相關實驗。不過在醫學期刊承認提供研究數據的公司不願接受審查，故將先前報告收回後，WHO又重起奎寧實驗，但如今WHO表示，已確定奎寧無法降低染疫死亡率，停止將其作為治療新冠肺炎的療法。

據《商業內幕》報導，世衛組織衛生緊急計畫的芮斯特瑞波（Ana Maria Henao Restrepo）博士表示，多國參與的世衛組織「團結試驗」（Solidarity Trial）計畫已撤銷對這種抗瘧疾藥物的試驗。

芮斯特瑞波表示，從「團結試驗」計畫中的實驗實證以及得自這些大型隨機取樣試驗的合併實證下，與在醫院治療新冠病毒患者的醫療標準相互比較，顯示羥氯奎寧（hydroxychloroquine）並未降低那些患者的死亡率。她指出，根據此分析及評量這些公開證據，並經過經過仔細評量後，總結「團結試驗」將停止對羥氯奎寧的試驗。

川普曾於5月18日自爆已服用未經美食藥局准許的抗瘧疾藥物奎寧用來預防染感新冠肺炎，引起爭議後自稱已停止服用。而國際頂尖醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）於5月22日報告指出奎寧恐有致死風險，讓WHO暫停相關實驗。不過，主導研究的哈佛醫學院表示，由於提供數據的美國公司Surgisphere不願移交資料組作為獨立審查之用，因此他們「無法再擔保初始資料來源的真實性」，並向期刊讀者表示道歉。

(中時電子報)