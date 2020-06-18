「都山林開發」首發大案「繽海」，18日舉行祈福儀典暨公開記者會。（柯宗緯攝）

「都山林開發」首發大案「繽海」，18日舉行祈福儀典暨公開記者會。（柯宗緯攝）

亞洲新灣區近年成為高雄房市新熱區，不少建商搶進，主打大坪數豪宅。如今有建商看準首購族及年輕族群，推出1至3房小坪數產品，總銷高達70億的「繽海」預售案，潛銷已熱賣250戶，更有北部客專程南下搶房。

郡都集團、甲山林集團、海悅廣告「三強聯手」合組的「都山林開發」首發大案「繽海」，18日舉行祈福儀典暨公開記者會。看好亞灣區重大建設相繼完工，帶動沿線房市熱，近期置產客成長至少有3成。

建商透露，北客也看好高雄，因此首度推出「包租置產」方式，北客反應非常好，看好建設完成，發展有如南港和信義計畫區一樣，加上「繽海」規劃小坪數為主，置產收租，投報率高，造就亮眼銷售成績。

「繽海」座落在三多四路金磚大道上，緊鄰三多商圈捷運站、輕軌旅運中心站，對比亞灣區內百坪景觀豪宅鄰立，每坪動輒50至70萬之間，「繽海」則推首付28萬起買1至3房的輕鬆價，入主近年高雄房價漲幅最大的區域之一。

建商分析，該建案鄰近的大遠百商圈更連續七年蟬聯高雄地王，加上離三多商圈、漢神百貨不遠，生活機能便利，讓租金持續走高，以2房來看，每月租金介於1.5至2萬之間，加上利率探底，讓許多人興起「租不如買」的念頭，置產客也看準高雄基期低，房價保值性高，搶在最好時機下手。

「繽海」以小坪數為主力，1117坪大基地，少有的百米面寬大格局，規劃豐富休閒設施，包括無邊際空中泳池、720坪空中花園、健身房等全齡設施，打造「漂浮城市綠島」。

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(中時 )