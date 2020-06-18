日前女星隋棠在臉書上分享遇到一名女孩遭到叔姪侵犯的故事，而網紅陳沂在這時候發文批評隋棠是在炒新聞，不料卻遭到底下網友諷刺，「要是妳就開直播了吧！」，對此，陳沂回應，即使模糊了資料，還是最可怕的二度傷害！

隋棠15日在臉書透露，自己在屏東擔任蝴蝶朵朵活動的講師時，遇到一名女童遭到叔姪侵害無數次，屏東縣教育處17日首先發了新聞稿聲明「與事實不符，是強制猥褻」，此舉引發網友討論，接著又再度發了第二則聲明「先前聲明措詞不檔」，隋棠則在17日晚間發文反擊，屏東縣長潘孟安今也表示感謝隋棠。

針對此事，陳沂在個人臉書上發文批評隋棠此舉是在炒新聞，「請不要把一個女孩悲慘的遭遇當成妳炒新聞的工具」，結果卻遭到部分網友狠嗆，「要是你就開直播了吧」。

陳沂再度發文反擊。（摘自陳沂臉書）

而陳沂今天下午又再度反擊，她透露自己過去主持過公益活動，接觸過一線社工，那些真正在做事的人，默默付出向來被忽視，倒是掌握話語權的人去消費弱勢族群時，輿論還會說「要不是有誰誰誰社會局會主動介入嗎？」。

陳沂提到，第一線社工是為了保護當事者，不會直接讓個案在還沒處理妥善安置的情況下，公諸公眾媒體，「因為即使模糊了資料，但從提供的關鍵字依然足以通過各種管道找到當事人，那無疑就是最可怕的二度傷害」。

陳儀也說到，不願意高調的付出，才是最真心的溫柔。

(中時電子報)