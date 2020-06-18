台灣豪宅攜手國際團隊漸成趨勢，桃園豪宅建商中悦建設機構30年來邁出第一步，首次與頂級廚具品牌「ARMANI Dada」合作，中悦成為其今年全球第二大客戶。因應豪宅購屋年輕化，中悦轉型將與國際接軌，未來青埔、台中七期等案也邀請國際團隊HLA擔綱設計。

中悦建設機構總經理陳再河18日表示，十多年來豪宅購屋客層年齡不斷下降，購屋客層不少已降至40歲左右，為了能夠更符合市場需求，中悦30年來將跳脫以往以新古典為主的設計思維，改走現代風格，桃園中路的「中悦美樹花園」作為中悦接軌國際里程碑，為義大利頂級精品廚具品牌「ARMANI Dada」首件在台合作的豪宅案。

「ARMANI Dada」為ARMANI為義大利國寶設計師GIORGIO ARMANI聯手義大利Molteni Group家具品牌Dada共同打造，過去多為私人招待所使用，F1巨星舒馬克、巴西足球員羅納迪諾都是愛用者，每組零售要價500～1,000萬元，香港新鴻基集團每坪要價800萬的豪宅建案是其最大客戶。

陳再河表示，中悦深耕大坪數豪宅市場，即使近年小坪數市場相當活耀，坪數及價格定位並不會隨著市場和景氣波動而調整，不過未來會增加商辦推案比重，商辦推案不排除尋求「一組客戶」的整棟銷售模式，購地策略上鎖定交通便利的重點區域，個案維持1,000～2,000坪的大面積開發。

目前中悦在全台（台中以北）包含開發中與線上銷售中有將近30個建案，青埔5,800坪基地、台中七期1,900坪基地都將引入國際團隊HLA設計，青埔大案未來售價每坪上看45萬元，可望創青埔新高。至於中路特區目前已推出三案，「中悦美樹花園」目前成交價約近每坪40萬元，為區域豪宅最高價，未來在中路還有三件建案推出。

(工商 )