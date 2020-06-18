倫元投顧分析師陳學進表示，台股18日開平震盪，終場上漲13.74點，漲幅0.12％，收在11,548.33點，櫃買指數表現更加強勢，終場勁揚2.37點，漲幅1.52％，以158.12點作收。三大法人方面，外資續買22.51億元，投信續買7.41億元，自營商轉買1.26億元，且外資於台指期貨市場上持續加碼買進1,392口多單，累計淨多單部位為32,915口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股18日維持在11,300～11,700點的區間內震盪，櫃買指數卻率先大漲再創波段新高，顯示法人大戶、壽險資金及中實戶作價的企圖心非常積極外，中小型轉機股也將有接棒輪動大漲的機會。因此只要大盤短中長期均線震盪走揚、資金派對不滅、法人偏多心態不變、11,040點頸線支撐及季線等重要關卡不破，後市行情震盪往上的看法無須改變。

個股方面，本周納入投資組合的弘裕，獲得國內外手術衣、隔離衣胚布及成品布訂單，成功擠身防疫概念股，股價連拉5根漲停。

面對後疫情時代，除生技及防疫股持續領頭衝高外，隨消費與生活型態的轉變，遠距商機、宅經濟、Mini LED、蘋果和自行車等題材浮現，多方趨勢的主流將不脫離這六大類，譬如熱映、ABC-KY、樺漢、圓剛、聰泰、鈊象、惠特、玉晶光、台光電、桂盟等個股，其中部分個股短線漲幅已大，並不建議過度追價外，其它包括鈊象、玉晶光、台光電、熱映、台郡等仍可留意。

(工商 )