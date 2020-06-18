豐銀投顧分析師羅雅渝表示，中美兩國新冠肺炎確診人數攀升，市場對於經濟復甦的看法轉趨保守，惟美股17日在科技、通訊、汽車零件類股走揚下，四大指數跌互現。台股18日則以平盤開出，盤中雖一度觸及11,567點，但量能不足下未能續攻向上，終場成交量為1,831億元，呈現盤整量增格局。

以技術面觀察，台股18日向下扣抵5日均線，在扣抵值助漲下，盤中雖一度測低，但隨即拉回10,500點關卡之上，連兩日收盤皆以十字線作收，顯示大盤自反彈以來位階已處在相對高檔，多空拉鋸下，外資買超力道轉弱、追高意願趨緩，後續加權指數上攻應有成交量放大配合，甚至大於20日均量才有望向上表態，短線以5日均線的11,466點為防守點位。

類股方面，台積電18日除息2.5元，開盤2分鐘就完成填息，後續能否帶動其他它電子權值股填息行情備受關注，至於金融類股18日表現偏弱，主因在於市場觀望央行理事會議降息消息，因結果恐將左右今年金融股的填息行情。

個股方面，本周納入投資組合的合世，受惠醫療產品需求大增，5月營收年增2倍，優於市場預期，加上合一解盲成功，帶動生技族群整體揚升，股價再飆漲停價位。

展望後市，除持續觀察經濟復甦力道外，國際疫情二度爆發的可能，以及新台幣升值造成的匯損壓力、華為事件導致相關供應鏈下半年訂單能見度差等盤面因子，也牽動台股後續走勢。選股上可將資金轉進基期較低的傳產外，也可留意低基期的5G或伺服器概念股，建議投資人短線宜保守操作。

(工商 )