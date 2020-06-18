永誠國際投顧分析師李忠興強調，目前整理型態的個股仍多，但資金卡在這類個股身上，就錯失買進強股的機會，以操盤手的角度來說，汰弱換強才能使操作更有效率。個股方面，本周納入投資組合的合一，異位性皮膚炎與過敏性氣喘新藥的簽約金與里程金高達5.3億美元，糖尿病潰瘍新藥解盲成功，吸引市場積極追價。

他分析，美國確診病例已超過220萬例，亞利桑那州和德州等病例數激增，北京關閉所有學校，並取消所有國內航班，市場擔心疫情恐再次擴散，加上南北韓與中印間地緣政治趨緊張，投資人態度轉為保守，指數進入狹幅震盪，終場台股小漲13點，收在11,548點，但櫃買指數在生技與防疫類股的強攻下，再創本波段新高。

櫃買指數明顯強過集中市場，意即中小型股各擁題材，且在內資的挹注下活蹦亂跳。操作方面，當強勢股拉回至盤下切入，其實風險已相對低，只要低點不破前一根K棒的低點就續抱、跌破即離場。

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