啟發投顧分析師楊基政指出，台股18日於平盤附近狹幅震盪，終場僅以小漲作收。個股方面，本周納入投資組合的智冠，技術面轉強，可望續攻堅。

他認為，加權指數在11,771點黑K上緣處有短壓，目前月線支撐仍為關鍵指標，短線在月線未跌破前，宜操作整理過後的領先股，惟此區一旦失守，則應轉為保守因應，選股著重5月營收成長高的族群或個股。

(工商 )