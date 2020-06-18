人才培育有成，輸出入銀行拿下「校園與社區辦理金融知識宣導活動」特別獎，並獲金管會在12日頒獎，表彰輸銀對國內金融人才培育的用心及努力，並由輸銀總經理劉佩真代表受獎；根據輸銀走進校園宣導活動的規劃，企業融資、輸出保險與國際貿易等三大領域的專業介紹及實例分享，為三大重點金融知識宣導主軸。

輸出入銀行進而說明，包括出口融資、海外營建工程融資、海外投資融資、國內重大公共工程及建設計畫融資、國際貿易付款條件、國際貿易交易方式與風險、國際貿易詐騙案例、買主或開狀銀行倒帳原因及徵兆、買主徵信報告解析及各類輸出保險商品介紹等等，均為輸銀向校園宣導金融知識的重頭戲。

輸出入銀行為全國唯一辦理輸出保險的國營專業銀行，相關核保、承保、理賠等作業均自行辦理，除已建立完整且有效率的內部作業流程外，40 年來也累積了相當豐富的貿易金融業務經驗；但輸銀主管對此指出，綜觀國內大專院校的課程資源，對於企業融資、輸出保險及國際貿易實務等內容卻著墨不多，這也成為輸銀走入校園傳遞金融知識的主題、走入校園舉辦「向上成長，往下扎根」巡迴活動，與全國各地大學及技術學院相關系所展開合作。

輸銀也指出，透過上述的活動內容安排，將能讓年輕學子能更深入了解企業融資及貿易實務與避險工具等知識，於未來畢業後任職於企業界，能將相關的知識與技能帶入所服務的職場，讓企業更加了解貿易金融實務，提高貿易金融商品規避風險的利用率，進而強化出口競爭力，增加企業接單量，促進我國對外貿易，提升國家整體經濟發展。

對於獲獎受肯定，輸銀認為，這顯示除了辦理企業融資及輸出保險業務，提供廠商資金及保障應收帳款回收風險的金融支援、扮演廠商的金融後盾外，在擔任人才培育推手的角色上亦獲肯定，透過人才的養成，亦有助台灣整體的貿易發展與經濟成長埋入種子，間接促進我國國際貿易、公共工程及海外投資等金融發展，進而帶動經濟成長。

(工商 )