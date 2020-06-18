電電公會示警 下半年可能旺季不旺 17:422020/06/18 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電機電子工業同業公會副理事長許介立18日出席經濟部活動時表示，以往第3季、第4季是電子業的接單旺季，上下半年的比例大概是4比6，然而今年由於疫情持續蔓延，加上第2波疫情的情形仍不明確，因此下半年大約會略為衰退，上下半年的接單筆比例大約回到5比5左右。 許介立說，今年疫情在上半年爆發，當時產業擔憂鍛鍊，不過中國大陸產能復甦後，這個疑慮逐漸消除，不過後續歐美疫情讓民眾在家不出門，未來消費性市場可能受影響，下半年可能出現力道不足的狀況，產業認為這是接下來的挑戰。 (工商 ) #下半年 #許介立 #疫情 #電電公會 #旺季不旺 也許您會感興趣 財經熱門新聞 哈佛教授：大陸突破美國科技封鎖 搶下台積電是選項？ - 財經 散戶注意！2件凶狠大事 明天嚇到台股？ - 財經 三星滾吧！台積電放大絕 獨吞蘋果最猛A16 - 財經 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 川普輸了？找華為制定5G標準 驚曝3大內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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