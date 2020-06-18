電機電子工業同業公會副理事長許介立18日出席經濟部活動時表示，以往第3季、第4季是電子業的接單旺季，上下半年的比例大概是4比6，然而今年由於疫情持續蔓延，加上第2波疫情的情形仍不明確，因此下半年大約會略為衰退，上下半年的接單筆比例大約回到5比5左右。

許介立說，今年疫情在上半年爆發，當時產業擔憂鍛鍊，不過中國大陸產能復甦後，這個疑慮逐漸消除，不過後續歐美疫情讓民眾在家不出門，未來消費性市場可能受影響，下半年可能出現力道不足的狀況，產業認為這是接下來的挑戰。

(工商 )