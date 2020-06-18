林語菲18日受邀擔任「多重歧視性別暴力防治中心公益大使」，新歌〈花的綻放〉更成為該公益活動主題曲，活動上，林語菲感性道出一路走來備受性別霸凌，曾被反鎖廁間內，被同學丟擲的粉筆灰、汙水沾滿全身等不堪的過往，林語菲坦言：「身心受創傷痕累累，但哪裡跌倒，哪裡站起來，勇敢面對一切。」呼籲大家面對霸凌，勇敢求助。

林語菲一直以來身處被霸凌的泥沼中，認為被霸凌者需要懂得求救，但霸凌的人也是需要被理解的，「他們為什麼今天會想要欺負人家，因為內在非常自卑，只能藉由言語與行為中展現，兩者間都需要被正視」！他因跨越性別的氣質，深受被霸凌之苦，林語菲回憶自己就讀國中三年級時，下課上男廁，經常被同學笑嗆跑錯廁所，「硬把我拖進女廁，某日我照常走進男廁，巧遇一群別班的同學，待我上完廁所時，他們就等在男廁外，強行的把我再拖回男廁，並將我反鎖在廁間內，頓時從門外朝我丟擲汙水、粉筆灰與馬桶刷等」，任憑自己拼命的求救聲，但同儕仍繼續嘲笑咒罵他，得逞後大夥一哄而散，只剩下全身濕透狼狽不堪的林語菲默默清洗身上的汙穢，全身淋濕地走回教室上課，「但當下我沒流淚」！

他坦言負面情緒鎖在心中好幾年，直到高中時情緒頻臨崩潰、精神出現異狀，老師發現後告訴父母，「看到母親崩潰大哭，我才猛然驚醒，不能再這樣下去，開始反思遇到被欺負的時候，總放在心裡，會悶出病來，甚至開始有自殘的念頭、舉動。更嚴重可能會對世界充滿怨恨與不信任，對人也很防衛，甚至產生攻擊性。因此我認為遇到被欺負、不公不義的事情，一定要勇敢的馬上求救，這是救自己最佳的方法」。

提到新歌〈花的綻放〉被勵馨基金會選為多重歧視性別暴力防治中心公益活動主題曲，林語菲開心表示：「我相信每一種性別都應該被重視和友善對待。」他新專輯《勇敢綻放》即將於7月9日發行，日前即擠進博客來CD預購排行榜第二名，林語菲開心等待12年是值得的，並宣布將於7月29日舉辦新歌演唱會，這場為公益而唱的演出，扣除必要開銷後全數捐作多歧中心公益費用，售票開賣日期將於官網公布。

林語菲受邀擔任公益大使。（菲常動人音樂提供）

(中時 )