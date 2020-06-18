央行今舉行第二季理監事會，雖然未如市場預期採降息措施，但仍強調今年經濟前景面臨諸多挑戰，國內外機構均下修台灣經濟成長預測值，央行仍會採取寬鬆貨幣政策。

央行同時強調，CPI年增率連4個月為負數，今年通膨展望向下風險仍在，若有必要，央行將召開常務理事會或臨時理事會，採取妥適貨幣政策，以達成央行法定職責。

央行總裁楊金龍表示，今年台灣經濟成長的谷底已過，成長軌道會比較像NIKE型的復甦，4大支撐力道為民間投資、政府投資、營事業投資及政府消費。

楊金龍表示，首季降息對銀行的淨收益和稅前純益影響不大，銀行的放款年增率甚至是上升。此外，搭配政府對受疫情影響產業紓困，央行加強銀行對中小企業辦理融資，首季推出專案融通額度2000億元。自4月1日開辦至今，受理申貸金額達756億元，5月底銀行放款年增率逾6%。

央行統計，今年國內外機構下修台灣經濟成長率，預測值介於-0.96%~1.67%，平均為0.82%。

央行指出，下半年的內需成長動能溫和，輸出負成長幅度縮小，以4月公布的零售和餐飲業動向指數回升到50來看，顯示業者認為5月營運情況將優於4月，民間消費成長可望逐步回穩，預估下半年實質民間消費年增率為1.13%，高於上半年的-1.9%，全年為-0.37%。

至於匯率方面，今年以來，台幣兌美元升值1.9%，央行重申維持台幣匯率動態穩定。在資本移動近乎完全自由化下，考量台灣貿易依存度高，匯率波動不宜過大，同時為保有若干程度的貨幣政策自主性與彈性，以因應國內外經濟金融衝擊，央行採行較具彈性的管理浮動匯率制度(managed floating regime)。

在管理浮動匯率制度下，台幣匯率原則上由市場供需決定；惟如遇不規則因素(如短期資金大量進出)及季節因素，導致匯率過度波動與失序變動而有不利於經濟與金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

(時報資訊)