中印在邊境地爆發流血衝突後，印度國內反中情緒被再度點燃，掀起抵制一切中國大陸產品的浪潮，而包括華為和中興在內的大陸通信企業或首先成印度打擊目標。

《多維新聞》引述印度科技媒體ET Telecom網站報導稱，印度政府將禁止國有電信運營商使用大陸製造的電信設備，禁令可能擴及私有運營商使用華為和中興的設備。這標誌著印度首次對與中國軍隊在邊境發生的衝突採取經濟報復。

印度高級官員還指出，印度電信部門不久將暫停國營企業提出的4G電信設備招標案，並修改招標內容以阻止大陸供應商參與標案。官員還說，今後可能也不會允許私營運營商在未來使用大陸設備。

報導認為，此命令一旦簽署，對華為和中興在印度的業務造成沉重打擊，它們將因此無法在印度部署商用5G網路。

除了印度政府抵制大陸通信設備，在印度國內的反中情緒也引發印度一些貿易組織參與抵制大陸產品。帶有印度強烈民族情緒的標籤在社交媒體推特上已經成為熱門話題，大陸知名手機製造商OPPO也因而取消其旗艦產品5G智慧手機在印度的直播首發。

路透報導說，擁有7000萬實體零售商會員的印度全國貿易商聯合會（Confederation of All India Traders）表示，就算可能遭到業務損失，該協會員亦將全面抵制大陸進口商品。而許多有意前往印度設廠的大陸投資者將因此卻步，考量因素的除了印度新冠病毒疫情之外，反中情緒帶來的壓力更為現實。

(中時電子報)