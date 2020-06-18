中職4隊愛打「順風球」，「先被得分」（2nd TO SCORE）而輸球的現象愈來愈嚴重，原本最穩定的樂天桃猿的「先被得分」戰績維持6成37勝率，目前滑落到5成，其他3隊都是「勝少敗多」，尤其富邦悍將成了最害怕對手先得分的球隊。

現在中職4隊「先得分」（1st TO SCORE）的戰績有3隊「勝多於敗」，僅有統一獅8勝8敗、五五波的階段，顯示各隊慣於打順風球，比數領先較小壓力，有獅隊教練表示，領先局面球員的出賽壓力較小，戰術執行率較易成功。

不過，現在只有樂天桃猿隊在「先被得分」的戰績是7勝7敗，其他3隊都是「勝少敗多」，中信兄弟戰績0.455（10勝12敗）、獅隊0.346（9勝17敗）、富邦0.235（4勝13敗），獅隊已從「2成哥」進入3成勝率，富邦一直脫離不了泥淖。

近年來，獅隊「先被得分」戰績不佳，有獅隊教練指出，獅隊球員正面臨新舊球員交替的組合，比賽時若是對手先拿到分數，形成一股壓力，獅隊球員打擊時，想要趕緊揮大棒搶分，忘記作戰的基本功。

可以引用日前中信兄弟總教練丘昌榮「開示」球員的談話，他表示，球員在場上要有抗壓性與冷靜度，有時候努力衝戰績的過程中，還是要冷靜看看比數與自己該做什麼事？順風球大家都會打，逆境時如何度過難關，才是球隊需要成長的地方。

(中時 )