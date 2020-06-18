在6月20日世界難民日前夕，台灣世界展望會呼籲大眾一同關心脆弱難民兒童的需要，支持「give a nice day脆弱國家人道援助計畫」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

在6月20日世界難民日前夕，台灣世界展望會呼籲大眾一同關心脆弱難民兒童的需要，支持「give a nice day脆弱國家人道援助計畫」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

在6月20日世界難民日前夕，台灣世界展望會呼籲大眾一同關心脆弱難民兒童的需要，支持「give a nice day脆弱國家人道援助計畫」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

在6月20日世界難民日前夕，台灣世界展望會呼籲大眾一同關心脆弱難民兒童的需要，支持「give a nice day脆弱國家人道援助計畫」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

新冠肺炎重創各國，除了疫情嚴重的中國大陸、歐洲、美國等，也包括貧困國家，如孟加拉的難民營中雖然僅有30起確診，但孟加拉世界展望會羅興亞難民回應公共關係處長凱倫表示，確診少主要是因為檢測人數不多，許多難民擔心一旦確診會被迫與家人隔離。

據聯合國難民署統計，全球有7080萬人被迫離開家園、流離失所，其中有2590萬名為難民署認證的難民，其中有半數為18歲以下兒童。

世界展望會敘利亞人道危機回應總監喬翰‧穆伊吉說，光在敘利亞境內就有600萬人流離失所，其中有500萬民兒童，甚至還有許多兒童是在流離失所中出生；他也提及，當地除了仍受到戰火影響外，也受到新冠肺炎波及，但究竟要先面對疫情或戰爭也是十分困難的選擇。

凱倫說，截至今天為止，難民營中有38個確診案例，但這個數字不是真實狀況，因為許多難民憂心檢測後確診要被迫隔離、與家人分開；南蘇丹世界展望會會長梅斯分說，戰亂導致約 750 萬人面臨飢餓，若人道援助工作受阻，將有數百萬人面臨生命危機，特別是兒童與老年人。目前南蘇丹至少 360萬人無法獲得基本醫療服務，在國內的2300間醫院，更有超過半數無法實際營運；而新冠肺炎疫情更可能導致全國醫療體系崩潰，讓醫療危機雪上加霜。

在6月20日世界難民日前夕，台灣世界展望會呼籲大眾一同關心脆弱難民兒童的需要，支持「give a nice day脆弱國家人道援助計畫」，投入世界展望會在剛果、敘利亞、南蘇丹等難民營的飲水及衛生服務工作，也呼籲民眾可以加入「一個人的飢餓三十」行動；捐款可洽：02-21751995或展望會官網。

(中時 )