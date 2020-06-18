吳翔震（左起）、侯彥西、孫沁岳、唐禹哲、王家梁、張雁名、徐謀俊七帥帥氣登場。（三立提供）

唐禹哲去年被爆熱戀有「小周慧敏」之稱的台美混血女星蘇小軒，日前還被周刊直擊兩人在東區逛街且一路有說有笑，他18日出席三立新華劇《我的青春沒在怕》記者會，一改過去不談感情話題的態度，大方透露兩人一年多前在朋友的婚禮上認識，因有共同朋友聊天搭上話題，覺得女生是活潑樂觀、開朗可愛的好女生，他也大方默認雙方是正在了解認識、挺好的朋友。

雖然兩人年齡有13歲差距，但唐禹哲表示他們有許多共同話題，特別是流行時尚，工作上他也會給女生一些建議，覺得她可以往時尚及網紅方向發展，不是只有演戲這條路，且他的工作本來就會遇到不同年齡層的人，笑說「相差10多歲都還可以」。他也坦言女方「不可思議的樂觀」個性，多少影響了他，過去他是悲觀主義者，凡事都先往壞處想，但兩人相處久了，他也變得比較開朗。

吳翔震（左起）、侯彥西、孫沁岳、唐禹哲、王家梁、張雁名、徐謀俊七帥帥氣登場。（三立提供）

今年35歲的唐禹哲表示，其實在20歲時就有定下來的想法，到30歲之後就覺得隨緣，若真的有交往對象並不排斥公開，主要還是會尊重女方的意願，只要有好的對象，忽然閃婚也不一定，「現在比較衝動，想做什麼就做什麼，開心就好。」外傳蘇小軒曾和汪東城交往一事，唐禹哲也幫兩位好朋友澄清：「我這兩位朋友彼此超級不熟，在這邊也幫他們澄清一下，這對女生比較不好。」

《我的青春沒在怕》將於7月15日青春登場，是一部描述六位閨蜜與七位男人的故事，但這些閨蜜「可以沒有男友，但是不能沒有閨蜜」，只要她們湊在一起，男生永遠擺在第二順位，他們因被晾在一旁沒戲唱而成為朋友，七個男人、七種個性，於是「老二俱樂部」就這樣形成，七位男生18日一起亮相，除了6年沒在台灣拍戲的唐禹哲，還有王家梁、孫沁岳、張雁名、侯彥西 、徐謀俊、吳翔震。

唐禹哲已六年不曾在台灣拍戲。（三立提供）

唐禹哲在《我的青春沒在怕》變成作家，還是位毒舌才子，劇情會安排他以不同身分去打工體驗不同工作，對上蔡黃汝時展現他毒舌的一面。王家梁第二次演黑道身分，所有男生都希望他能在劇中大露八塊肌。

張雁名這次飾演出版社總編輯，是蔡黃汝的老闆，也是位毒舌又火爆長官，為了造型他還留鬍子，笑說吃東西實在是不方便，朋友都還以為他在拍古裝戲。而七男中最年輕的就是徐謀俊，才退伍的他理了一個有型的小平頭，為表現油滑撩妹大師，還特地穿了兩個耳洞。孫沁岳及首次參與華劇演出的吳翔震，則互相比較劇中誰會比較渣，吳翔震透露他與劇中妻子謝翔雅10年前就認識，兩人還是臉友，但就是不曾聊天，這次首次合作，謝翔雅劈頭就問：「你有刪我臉書嗎？」

(中時 )