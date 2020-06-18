台南市北區公園國小是棒球名校，郭泓志、林益全、鄭凱文等職棒球星均出自該校。如今公園少棒隊卻面臨困境，不僅選手招募不易，經費也十分有限。台南市中小學家長協會理事長鄭登文18日帶領理監事捐贈棒球手套給公園少棒隊，並號召大家一起捐款，希望讓這群熱愛棒球的大人小孩們，可以再次揮出幸福。

鄭登文指出，公園國小少棒隊於5、60年代是台南市的棒球名校，該校少棒隊最早的得名紀錄是日據時代大正十五年（1926年）時，六年級小朋友參加台灣新聞社主辦的少年組棒球賽獲得冠軍。歷年來公園少棒隊參加國內外大小比賽曾獲獎無數，鼎盛時期是5、60年代。

鄭登文認為，1986年公園少棒隊曾代表台灣參加美國威廉波特的世界盃少棒賽榮獲冠軍；1992年參加IBA世界軟式少棒賽同樣榮獲冠軍。在歷屆校長與教練的辛勤耕耘下，孕育出不少棒球好手，諸如吳俊良、郭泓志、林益全、陳江和、鄭凱文等職棒明星，均曾活躍於職棒場上持續推動棒運，對棒運有莫大的貢獻。

鄭登文還說，目前少棒隊的教練卜南波也是該校畢業生，原本是時報鷹選手，平日犧牲下班與假日時間，全心投入棒球隊訓練工作，默默奉獻與付出，曾獲選台南市95年度推展學校體育有功人員。該校少棒隊在校長吳淑芬帶領及卜南波指導下，積極參加各項比賽，屢獲佳績。

不過，少棒隊也面臨許多困境，不僅少子化問題衍生學生越來越少，再加上教育觀念轉變，家長不捨得小孩練球辛苦，以至於招募相當不容易；加上在經費有限的狀況下，無論是器材費、教練費、比賽費等，都是一筆龐大的開銷。

鄭登文表示，該協會因重視孩童多元化教育，正視體育項目的設備缺乏及老舊，因此將今年初舉辦公益路跑活動的盈餘，購買棒球手套回饋給公園國小，希望提供該校少棒隊更完善的訓練環境及設備。

(中時 )