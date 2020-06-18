受疫情影響，成立已半世紀的瑞士巴塞爾藝博會，今年的實體展會首度取消，全面改為線上展廳，儘管如此，仍有35國共282間畫廊參與，且線上展廳亦有實體展會所無法完成的功能，如觀眾能夠「點讚」分享作品或把喜愛的藝術家標註，省去重複找查的功夫。

巴塞爾藝術展網上展廳自19日起至26日開放，共計有4000件從現代到戰後的當代作品，包括油畫、雕塑、繪畫、裝置、攝影等，多間畫廊呈獻主題式展廳以反思當前的生活模式以及疫情對全球的影響，包括Jack Shainman Gallery透過《Reach out and touch me》強調身體親密的力量，西姆林·吉爾、姆里納里尼·穆赫吉等藝術家的作品，則是以自然為主角，檢視對人類而言既是庇護又是復原的動力。

亦有多個展覽討論種族平等、正義等主題，Sikkema Jenkins ＆ Co 透過攝影藝術家迪安娜·勞森的作品，探索當代黑人生活語境下的身體表達；亦可見卡拉·沃克於2019年的作品，巨幅的四聯畫指向在歐洲及美國間組成跨大西羊奴隸貿易的白人至上權力系統；燕西理查森畫廊的《Personas》主題，則精選扎內爾·穆霍利、麥卡連·湯馬斯和曾廣智的作品，以肖像照探索種族、性別及個人身份。

巴塞爾藝術展去年便已推出網上展覽，但仍是作為實體展的輔助，今年首次全面推出網上展，全球總監馬克·施皮格勒表示，除了呈現畫廊作品，此次線上展更舉辦了一系列對談活動，希望促進對話並為畫廊提供更大的語境。「雖然我們知道數位平台無法完全複製實體展會帶來的體驗，但我們希望它能在藝術界持續經歷艱難之際，為畫廊及藝術家帶來強有力的支持。」

(旺報 )