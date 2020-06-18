今日陸委會公布「香港人道援助關懷行動專案」，民進黨表示，「自由民主」不僅是民主進步黨的核心精神，更是台港手足間的共同價值。

民進黨指出，感謝陸委會與民間團體，延續去年展開的援港行動，進一步讓撐香港措施機制化，也支持政府於現有的法律基礎上，即刻啟動港人援助專案。民進黨會持續扮演政府與民間的溝通橋樑，為政府提供更多可行的建議。

民進黨指出，去年6月9日百萬人上街表達反送中訴求，民進黨即於在第一時間表達支持，並嚴厲譴責中共運用法律包裝專制主義侵害香港自由。

民進黨說，運動爆發以後，港府實施「反蒙面法」到中國人大通過「港版國安法」，掀起香港社會恐慌，民主進步黨始終即時表示譴責，並持續聲援港人，民進黨也在5月底整合黨內部門成立「香港情勢因應小組」即刻應對。

民進黨強調，香港正面臨危急存亡的關鍵時刻，民進黨支持香港的自由、民主、人權和法治，以及照顧關懷香港人民的決心，不會改變。

民進黨表示，為了協助港人，不僅需要政府跨部會的協調，也需要公私部門之間的協力進行。感謝台港民間團體的合作與相互奔走，幫助政府提供必要的協助。

民進黨期許，台灣的援港專案能適時讓香港朋友感受到台灣的溫暖，也讓世界看見，民主自由是台港之間共同堅持的價值，當香港人民有難，「Taiwan Can Help！」

民進黨表示，最後再次感謝民間團體與台港人的協助和理解。援港方案即刻啟動，民進黨也會持續透過平台與小組和民間對話，密切關注情勢演變，協助援港工作的積極落實，堅定地聲援香港爭取民主自由的聲音。

(中時 )