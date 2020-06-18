感謝防疫辛勞，企業贈雲林縣北港媽祖醫院千顆粽子。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮企業團體為感謝疫情期間醫護人員的辛勞，18日捐贈北港媽祖醫院1200顆健康粽，院方除了與求診民眾分享，也舉辦「吃粽不變重」健康講座，同時提醒需控制血糖的糖友以每天1顆粽子為原則，搭配青菜、水果，才能吃出美味與健康。

北港鎮年豐米廠董事長吳錦銘、揚信商行蔡碧聰、熱心公益人士林碧鈴等人，18日帶著1200顆健康粽到中國醫藥大學附設北港媽祖醫院，提前與醫護人員歡度端午佳節，同時感謝疫情期間醫護人員站在第1線，守護雲林鄉親的健康。

現場並由臨床營養科營養師許芳慈進行「吃粽不變重」健康講座，每到端午節大家都會吃粽子應景，但對於需要控制血糖的糖友來說，卻成了1項難題。市售粽子主要成分是糯米，糖友需注意食用量，否則易使血糖上升，建議以1天不超過1顆粽子為基準。

許芳慈表示，一般民眾掌握「低油、低鹽、低糖、高纖」4項原則，便能吃得健康過好節。低油方面，減少炒糯米與餡料的油量，以瘦豬肉或雞肉代替五花肉。低鹽方面，減少炒餡料用的鹽及味精，並避免額外添加醬油、甜辣醬、蕃茄醬等。

低糖方面，吃鹼粽時建議以代糖代替砂糖、果糖、蜂蜜。高纖方面，以五穀米取代糯米，不僅減輕消化負擔，還可增加膳食纖維攝取。食用粽子時若再搭配1碟燙青菜、1份約拳頭大的水果，會更加均衡健康。

(中時 )