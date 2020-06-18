政院內定經濟部長沈榮津接任行政院副院長，經濟部政次王美花升任經濟部長。蘇揆下午已進行人事徵詢，預定明天上午10點正式宣布人事案。

行政院新聞傳播處下午已發出通知，行政院丁怡銘發言人將於明（19）日上午10在行政院新聞中心舉行記者會，會中將會宣布人事。

沈榮津畢業於北科大前身的台北工專熱門的電機工程科，從經濟部工業局基層開始做起，連行政院副院長陳其邁都稱讚他是「史上最強的歐吉桑」。

(中時 )